Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında galibiyeti hedefliyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu
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Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.
Trabzonspor ile Gaziantep Fk, Süper Lig'in 7. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geliyor. Taraftarı önünde iyi bir oyun hedefleyen bordo-mavililer, Gaziantep FK'yi yenerek milli araya galibiyetle girmek istiyor.
Trabzonspor'da Edin Visca, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Buruno Peres, Yusuf Yazıcı, Gbamin ve Larsen'in sakatlıkları bulunuyor.
Güneydoğu temsilcisinde zorlu deplasman öncesi 3 oyuncu, kart ceza sınırında bulunuyor. Alexandru Maxim, Stelios Kitsiou ve Papy Djilobodji, Trabzonspor maçında kart görmeleri halinde takımlarının ligin 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçta forma giyemeyecek.
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet, Umut Bozok
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Hanousek, Jevtovic, Furkan, Maxim, Sagal, Markovic, Figueiredo