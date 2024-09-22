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Trabzonspor Gaziantep FK ile 10. Randevusunda

Trabzonspor Gaziantep FK ile 10. Randevusunda
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Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'ya konuk oluyor. İki takım bugüne dek 10 kez karşı karşıya gelirken, bordo-mavililerin galibiyetlerde üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Trabzonspor Gaziantep Fk'nın konuğu olacak. Yarın oynayacak maçla iki takım 10'ncu kez karşı karşıya gelecek. 7 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde üstünlüğü bulunurken, 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig'in 6'ncı hafta maçında Trabzonspor, yarın deplasmanda Gaziantep Fk'nın konuğu olacak. Gaziantep Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak olan maçta hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. İki takım geride kalan 10'u Süper Lig 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 13 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 9-0 üstünlüğü bulunurken, 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, bu maçlarda Gaziantep FK kalesine 30 gol atarken, kalesinde ise 12 gol gördü. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gaziantep FK deplasmanında hem galibiyetle hem de 3 puanla tanışmak istiyor. 3 puanla 16'ncı sırada yer alan Gaziantep FK ise sahasından galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi olmak istiyor.

Trabzonspor'da Kayserispor maçında sakatlanan Savic, Beşiktaş maçında kırmızı kartla 2 maç cezalı duruma düşen Edin Vişça ile sakatlığı süren Enis Destan forma giyinemeyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Gaziantep FK Trabzonspor Güncel Futbol Spor

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