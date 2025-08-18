Trabzonspor galibiyete yeni yıldızıyla uzandı

Güncelleme:
Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 75. dakikada takımın yeni transferi Felipe Augusto kaydetti.

İLK YARIDA GOL YOK

Karşılaşmanın ilk yarısında tempo çok düşük geçti ve maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

GALİBİYETİ FELİPE AUGUSTO GETİRDİ

İkinci yarıda oyunda tempo yükselirken Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 75. dakikada takımın yeni transferi Felipe Augusto kaydetti. Augusto, Bordo-mavili formayla ligdeki ilk golünü attı.

TRABZONSPOR 2'DE 2 YAPTI

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, lige ikide iki ile başladı ve puanını 6 yaptı. Kasımpaşa, ikinci maçında da puanla tanışamadı. Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Kasımpaşa, ligin bir sonraki haftasında Samsunspor deplasmanına konuk olacaktı fakat Karadeniz ekibinin Avrupa maçı nedeniyle maç ileri bir tarihe ertelendi.

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıszkpnb9h2s:

Hayatımda izlediğim en sıkıcı 90 dakikaydı , bu kadar kısır maç olmaz. Avrupa kulüplerinin çok çok gerisindeyiz.Türk futboluna en azından oyunu durdurmayacak oynatacak yönde hakemlere eğitim verilmesi lazım. 90 dakikalık maçta toplam oynanan dakika 50 bile değildir . Yazık çok yazık . Trabzonu tebrik ederim .

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOflu Hakan:

hak yemektense sıkıcı maç izlemeye razıyım

yanıt0
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
