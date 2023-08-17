Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmanda taktik organizasyonlar ve sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı idareci ve öğrenciler, tesisleri ziyaret ederek futbolcularla bir araya geldi. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.