Haberler

Trabzonspor-Galatasaray maçını Batuhan Kolak yönetecek, VAR'da Fernandez olacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün saat 20.00'de Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabakada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak, VAR'da İspanya Futbol Federasyonu'ndan Guillermo Cuadra Fernandez görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Trabzonspor- Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) İspanya Futbol Federasyonu'ndan Guillermo Cuadra Fernandez oldu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün saat 20.00'de Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabakada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak. Kolak'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Candaş Elbil yapacak. Gürcan Hasova da dördüncü hakem olacak.

Trabzonspor - Galatasaray müsabakasında VAR'da İspanyol hakem Guillermo Cuadra Fernandez görev yapacak. Fernandez'e AVAR'da Hüseyin Aylak eşlik edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Harry Kane Bundesliga tarihine geçti! Rekoru paramparça etti

Bu adam gerçekten uzaylı! Gece yaptıklarının izahı yok

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'den ihraç edilen Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'den sert tepki: Hala neyle suçlandığımı bilmiyorum

CHP'li başkandan ihraç isyanı! Neyle suçlandığımı bilmiyorum
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! 4 şüpheliye işlem

Kozinoğlu soruşturmasında 4 şüpheliye işlem! Aralarında Uğur da var
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, yeni dönem başladı! Şehirlerde teknoloji atılımı başlıyor

Erdoğan imzaladı, yeni dönem başladı! Şehirlerde teknoloji atılımı

2 ilimiz şiddetli yağışa teslim! Hayat durma noktasına geldi

2 ilimiz şiddetli yağışa teslim! Hayat durma noktasına geldi
Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu

Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu
Ücretli öğretmen, 'İşe alındım' diye gittiği okuldan aldığı cevapla şoke oldu

Ücretli öğretmen "İşe alındım" diye gitti, aldığı cevapla şoke oldu
Boğaziçi'nin efsane hocası Prof. Dr. Uğur Ersoy hayatını kaybetti

'Hocaların hocası' hayatını kaybetti