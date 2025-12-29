Haberler

Trabzonspor, kupa mesaisini sürdürüyor

Trabzonspor, kupa mesaisini sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa Yarı Finali'nde Galatasaray ile yapacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki takım, salonda kuvvet çalışması yaptı.

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa Yarı Finali'nde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular salonda kuvvet çalışması yaptı. Bordo-mavililer, günün ikinci antrenmanını saat 16.00'da yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma, 5 Ocak Pazartesi günü saat 20.30'da Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi: Sergen Yalçın son kararını verdi

Takımda krize neden olan isim için son kararını verdi
Dominik Livakovic'e büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Livakovic'e hayatının şoku
Yalova'da 7 saatlik operasyonda ne oldu? Ali Yerlikaya: Kadın ve çocuklar nedeniyle büyük hassasiyet gösterildi

Yalova'da saat saat ne oldu? İşte operasyonun uzun sürmesinin nedeni
Ekmek fiyatlarında zam olacak mı? Fırıncılar Federasyonu açıkladı

Ekmeğe yılbaşı zammı gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu açıkladı
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi: Sergen Yalçın son kararını verdi

Takımda krize neden olan isim için son kararını verdi
Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi

Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı