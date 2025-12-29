Trabzonspor, kupa mesaisini sürdürüyor
Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa Yarı Finali'nde Galatasaray ile yapacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki takım, salonda kuvvet çalışması yaptı.
Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa Yarı Finali'nde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular salonda kuvvet çalışması yaptı. Bordo-mavililer, günün ikinci antrenmanını saat 16.00'da yapacağı çalışmayla sürdürecek.
Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma, 5 Ocak Pazartesi günü saat 20.30'da Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. - TRABZON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor