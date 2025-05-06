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Trabzonspor, Galatasaray Maçına Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Galatasaray Maçına Hazırlıklarına Başladı
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Trabzonspor, Süper Lig'in 35'inci haftasında oynayacağı Galatasaray maçı için antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan hazırlık çalışmaları detaylı olarak gerçekleştirildi.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 35'inci haftasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Süper Lig'in 34'üncü haftasında Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Antrenman sonuçlandırma çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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