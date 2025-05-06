Trabzonspor, Galatasaray Maçına Hazırlıklarına Başladı

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 35'inci haftasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Süper Lig'in 34'üncü haftasında Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Antrenman sonuçlandırma çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.