Trabzonspor Galatasaray Maçına Hazırlanıyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde futbolcular, dar alanda oyun ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.
Bordo-mavili takım, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarınki idmanla devam edecek.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor