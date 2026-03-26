Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti
Trabzonspor, 4 Nisan Cumartesi günü Galatasaray ile oynayacağı maç için hazırlıklarını teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çift idmanla sürdürüyor. Sabah antrenmanında kuvvet çalışması yapan oyuncular, akşam ise dinamik ısınma ve çift kale maçla çalışmalarını tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanında oyuncular, salonda kuvvet çalışması yaptı.
Bordo-mavililer, akşam antrenmanının ilk bölümünde ise dinamik ısınma gerçekleştirdi.
Rondo ile devam eden idman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Hatice Diler