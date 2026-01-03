Haberler

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyor
Trabzonspor, Süper Kupa Yarı Finali'nde oynayacağı Galatasaray maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki takım, bugünkü antrenmanının ardından yarınki çalışmasıyla hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonspor, Süper Kupa Yarı Finali'nde Gaziantep'te oynanacak Galatasaray maçı hazırlıklarını bir günlük iznin ardından bugün saat 17.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo mavili takım hazırlıklarını yarın saat 12.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

