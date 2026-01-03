Haberler

Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, 5 Ocak Pazartesi günü Galatasaray ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa yarı finali için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan hazırlıkta dinamik ısınmanın ardından taktik çalışması yapıldı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 16.00'da özel uçakla Gaziantep'e gidecek.

