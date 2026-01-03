Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, 5 Ocak Pazartesi günü Galatasaray ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa yarı finali için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan hazırlıkta dinamik ısınmanın ardından taktik çalışması yapıldı.
Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde 5 Ocak Pazartesi günü Galatasaray ile Gaziantep'te yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 16.00'da özel uçakla Gaziantep'e gidecek.
Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor