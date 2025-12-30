Haberler

Trabzonspor'da kupada yoğun tempo

Güncelleme:
Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa Yarı Finali'nde Galatasaray ile oynayacağı maç için hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürüyor. Bugünkü antrenman, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleşti.

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa Yarı Finali'nde Gaziantep'te oynanacak Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün saat 10.00'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet, Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular salonda ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması yaptı. Bordo-mavili takım, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500

