Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, 5 Ocak'ta Galatasaray ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa yarı final maçı için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenmanda dinamik ısınma ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı.

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep'te yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi.

Bordo-mavililer, 5'e 2 ile devam eden antrenmanı dar alanda oyun ve dayanıklılık çalışmasıyla tamamladı.

Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Spor
