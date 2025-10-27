Trabzonspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 11'inci haftasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına start verdi.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, ikas Eyüpspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan oyuncular günü izinli geçirirken, diğer oyuncular ısınmanın ardından 5'e 2, şut ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

Bordo-mavili takım, yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.