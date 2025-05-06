Trabzonspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki çalışma, takımın oyuncularının yenilenme ve oyun becerilerini geliştirmeye yönelikti.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 10 Mayıs Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer oyuncular, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Hatice Diler - Spor