Trabzonspor Futbolcuları Slovenya'da Cuma Namazı Kıldı
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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan Trabzonspor futbolcuları, cuma namazını başkent Lübliyana'da kıldı. Edin Visca, Abdülkadir Ömür, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen ile genç oyuncular, namaz sonrası kampa geri döndü.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan Trabzonspor'da futbolcular, cuma namazını başkent Lübliyana'da kıldı.
Kranj kentinde sabah antrenmanın ardından bordo-mavili futbolcuların bir bölümü otobüsle 20 kilometre uzaklıktaki Lübliyana Camisi ve İslam Kültür Merkezi'ne geldi.
Edin Visca, Abdülkadir Ömür, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen ile genç oyuncular, cuma namazını kıldıktan sonra kampa geri döndü.
Cami çıkışında Edin Visca, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı.
Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor