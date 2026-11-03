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Trabzonspor, Freiburg hazırlığında Wagner Pina'ya doğum günü kutlaması yaptı

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Trabzonspor, Freiburg hazırlığında Wagner Pina'ya doğum günü kutlaması yaptı
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi’nin 3’üncü haftasında Papara Park’ta oynayacağı Freiburg maçı hazırlığını Thomas Reis yönetiminde sürdürdü. Antrenman öncesinde Wagner Pina için doğum günü kutlaması yapıldı; takım yarınki antrenmanla hazırlığı tamamlayacak.

TRABZONSPOR, UEFA Konferans Ligi'nin 3'üncü haftasında sahasında oynayacağı Freiburg maçının hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavili ekipte antrenman öncesinde Wagner Pina için doğum günü kutlaması yapıldı.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3'üncü haftasında Papara Park'ta konuk edeceği Freiburg maçının hazırlıklarına bugün saat 13.00'te yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışması yaptı.

Bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde futbolcu Wagner Pina için doğum günü pastası kesildi. Takım arkadaşları ve teknik heyet, Pina'nın doğum gününü kutladı.

Trabzonspor, Freiburg maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

MAÇ ÖNCESİ MEDYA PROGRAMI BELLİ OLDU

Öte yandan, Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nin 3'üncü haftasında 5 Kasım Perşembe günü Freiburg ile oynayacağı karşılaşma öncesindeki resmi medya programı da belli oldu. Buna göre bordo-mavili ekip, 4 Kasım Çarşamba günü saat 13.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanın ilk 15 dakikasını basına açacak. Teknik Direktör Thomas Reis ve bir futbolcunun katılması beklenen basın toplantısı ise saat 16.00'da Papara Park'ta düzenlenecek.

Konuk ekip Freiburg ise aynı gün saat 12.30'da Almanya'da gerçekleştireceği antrenmanın ilk 15 dakikasını basına açacak. Alman ekibinin maç öncesi basın toplantısı ise saat 21.00'da Papara Park'ta yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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