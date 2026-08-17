Trabzonspor, Ferencvaros Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında 20 Ağustos'ta sahasında Ferencvaros ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde devam etti. Antrenmanda taktik çalışmalar yapıldı, hazırlıklar yarın sürecek.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Perşembe günü sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma çalışmasıyla başladı. Futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi.
Antrenmanın son bölümünde ise Ferencvaros karşılaşmasına yönelik taktik çalışmalar yapıldı. Bordo-mavili ekip, Ferencvaros maçının hazırlıklarını yarın saat 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.