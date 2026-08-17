Haberler

Trabzonspor, Ferencvaros Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Ferencvaros Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında 20 Ağustos'ta sahasında Ferencvaros ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde devam etti. Antrenmanda taktik çalışmalar yapıldı, hazırlıklar yarın sürecek.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Perşembe günü sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma çalışmasıyla başladı. Futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanın son bölümünde ise Ferencvaros karşılaşmasına yönelik taktik çalışmalar yapıldı. Bordo-mavili ekip, Ferencvaros maçının hazırlıklarını yarın saat 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan ABD'ye saldırı tehdidi

Dünyayı tedirgin eden tehdit bu kez İran'dan! ABD'ye süre verdiler

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 yeni nesil suç örgütüne soruşturma! Bakan Gürlek: 818 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu

4 yeni nesil örgüte darbe! Yüzlerce kişinin mal varlıklarına el kondu
Arnavutluk'un en çok aranan suçlularından biri Bayraktar İHA ile yakalandı

Ülkenin en çok aranan suçlusu Bayraktar İHA ile yakalandı

Emekli Amiral Türker Ertürk tutuklandı

Gözaltına alınan emekli Amiral Türker Ertürk hakkında karar verildi
Okan Buruk telefonda ikna etti! Galatasaray'ın yeni yıldızı Erzurum'da sahada

Telefonda ikna etti! Cimbom'un yeni yıldızı Erzurum'da sahada olacak
İtalya'ya geri dönebilir! Icardi'ye yeni talip

Icardi'ye yeni talip! Yine turnayı gözünden vuracak

İstanbul Boğazı’nda acil durum alarmı: İHA saldırısına uğrayan dev gemi için trafik çift yönlü kapatıldı

İHA saldırısına uğrayan dev gemi için alarma geçildi
Aziz Yıldırım'dan sert uyarı: Böyle olmaz

Aziz Yıldırım fena patladı: Böyle olmaz