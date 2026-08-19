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Trabzonspor-Ferencvaros: Play-off İlk Maçı Yarın

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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında yarın saat 20.00'de Papara Park'ta Ferencvaros'u konuk edecek. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililerde Batagov, Folcarelli ve Okay Yokuşlu sakatlıkları nedeniyle yer almadı; Muçi takımla çalışmalara başladı. Mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile yapacağı ilk karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililerin teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

Bu bölümde ısınma hareketleri yapan Karadeniz ekibi, daha sonra taktik çalışmaya geçti.

Bordo-mavili ekibin antrenmanına sakatlıkları bulunan Batagov, Folcarelli ve Okay Yokuşlu katılmadı, tedavisi tamamlanan Muçi ise takımla antrenmanlara başladı.

Trabzonspor ile Ferencvaros yarın saat 20.00'de Papara Park'ta karşılaşacağı mücadele ATV'den yayımlanacak.

Kaynak: AA
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