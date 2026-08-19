Trabzonspor, Ferencvaros Maçı Öncesi Son Antrenmanını Yaptı
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda yarın sahasında oynayacağı Ferencvaros karşılaşması öncesi son antrenmanını Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi ve maç saatini beklemeye başladı.
TRABZONSPOR, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda karşılaşacağı Ferencvaros maçı öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda yarın sahasında oynayacağı Ferencvaros karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 18.00'de gerçekleştirilen antrenmanın ardından bordo-mavililer maç saatini beklemeye başladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı