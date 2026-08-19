Haberler

Trabzonspor, Ferencvaros Maçı Öncesi Son Antrenmanını Yaptı

Trabzonspor, Ferencvaros Maçı Öncesi Son Antrenmanını Yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda yarın sahasında oynayacağı Ferencvaros karşılaşması öncesi son antrenmanını Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi ve maç saatini beklemeye başladı.

TRABZONSPOR, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda karşılaşacağı Ferencvaros maçı öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda yarın sahasında oynayacağı Ferencvaros karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 18.00'de gerçekleştirilen antrenmanın ardından bordo-mavililer maç saatini beklemeye başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İBB davasında tansiyon yükseldi! İmamoğlu soru sorunca hakimden sert müdahale: Böyle soru sorulmaz

İmamoğlu'nun itirafçı tanıklara soruları hakimi çileden çıkardı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı

ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı
Cephanelik gibi tekstil atölyesi, tam 100 ruhsatsız tabanca çıktı

Herkes tekstil atölyesi sanıyordu, resmen cephanelikmiş
Richarlison Süper Lig devini bekliyor! Şampiyonlar Ligi faktörü devrede

Bu sene kıyamet kopacak! O da Süper Lig devine geliyor
Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi

Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi
Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma

14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
Şanlıurfa'yı ayağa kaldıran sözler! O kadın hakkında soruşturma başlatıldı

Şanlıurfa'yı ayağa kaldıran sözler! Soruşturma başlatıldı
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi

81 ile genelge gönderildi! Okula giderken artık önlük giyecekler