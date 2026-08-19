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Trabzonspor, Ferencvaros maçına hazır

Trabzonspor, Ferencvaros maçına hazır
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın Ferencvaros ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmana sakatlığı geçen Ernest Muçi de katıldı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda yarın karşılaşacağı Ferencvaros maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde bugün saat 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Basın mensuplarına 15 dakikalık bölümü açık olan antrenmana sakatlık sürecini atlatan Ernest Muçi de katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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