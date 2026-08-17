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Trabzonspor, Ferencvaros maçı hazırlıklarını sürdürüyor

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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 20 Ağustos'ta sahasında Ferencvaros ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde devam etti. Antrenmanda dinamik ısınma ve 5'e 2 çalışması yapıldı, taktik çalışmayla sona erdi.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile sahasında 20 Ağustos Perşembe günü oynanayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 çalışması yaptı.

Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Karadeniz ekibi, maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA
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