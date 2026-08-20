Trabzonspor-Ferencvaros maç kadrosu ve hakemler açıklandı

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Trabzonspor ile Ferencvaros arasındaki ilk maçın hakem ve takım kadrosu şöyle:

Stat: Papara Park

Hakemler: Igor Pajac, Bojan Zobenica, Ivan Mihalj (Hırvatistan)

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk Özkaçar, Cabral, Melih Kabasakal, Bouchouari, Saviolo, Salah, Umut Nayir, Onuachu

Ferencvaros: Dibusz, Nagy, Gomez, Raemaekers, Cadu, Corbu, Rommens, O'Dowda, Yusuf, Zachariassen, Joseph

Kaynak: AA