Trabzonspor-Fenerbahçe maçında konuk takım seyircisi için karar

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında konuk takım seyircisi için karar
İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda alınan karara göre, 14 Şubat'ta oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına konuk takımın taraftarları alınmayacak.

  • Trabzonspor-Fenerbahçe maçına konuk takım Fenerbahçe'nin taraftarları alınmayacak.
  • İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda ev sahibi kulübün talebi üzerine bu karar alındı.
  • Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Trabzonspor yetkilileri trafik düzenlemeleri için çalışma yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor- Fenerbahçe maçına konuk takımın taraftarları alınmayacak.

FENERBAHÇE TARAFTARI TAKIMININ YANINDA OLAMAYACAK

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesinden yapılan açıklamaya göre İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Tahir Şahin başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, ev sahibi kulübün talebi üzerine karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmaması uygun görüldü.

Gerekli güvenlik önlemlerinin de görüşüldüğü toplantıda, stat çevresinde taraftarların sorun yaşamaması adına Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve bordo-mavili kulüp yetkililerince gerekli trafik düzenlemeleri için yapılan çalışmalar da paylaşıldı.

Vali Şahin, trafik yoğunluğunun minimize edileceğini, taraftarların futbola odaklanacağı bir futbol akşamı yaşayacağına inandığını kaydetti.

