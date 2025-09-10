Haberler

Trabzonspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trabzonspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sürdürdü. Antrenman, dinamik ısınma ve pas çalışmasıyla başladı, çift kale maçla sona erdi.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 5'inci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde oyuncular dinamik ısınma gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

