Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları yapıldı, ardından pas ve taktik çalışmalara geçildi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü Papara Park'ta Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde oyuncular ısınma çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman, pas ve taktik çalışmayla sona erdi.
Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor