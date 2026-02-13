Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde tamamladı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda taktik çalışmalara odaklanıldı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştiren bordo-mavililer hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. - TRABZON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor