Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sakatlıkları sona eren Bakasetas, Trezeguet ve Nicolas Pepe de antrenmanda yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman ile Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı. Deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarını 10.30'da yaptığı antrenman ile noktalayan bordo-mavililerin antrenmanında sakatlıkları sona eren Bakasetas, Trezeguet ve Nicolas Pepe de yer aldı. İstanbul'a gidecek olan Trabzonspor, kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. - TRABZON