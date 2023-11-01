Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman hafif tempolu koşu ile başladı. İlk 30 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleşen antrenmanda Karadeniz ekibi taktik ağırlıklı çalıştı.

Antrenmanda sakatlığını süren Hüseyin Türkmen fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürürken, rehabilitasyon süreci devam eden Orsic ise katılmadı.

Abdullah Avcı: "Umarım keyifli, Fair-Play'in kazanacağı bir müsabaka olur"

Antrenman öncesi basın mensuplarının yanına gelerek bir süre sohbet eden Teknik Direktör Abdullah Avcı, "Biraz felsefeyi, biraz yaptıklarımızı, biraz geri bildiklerimizi dershane gibi çalışmamız gerekiyor. Bu oyun artık doğaçlama değil. Planı var. Mevcutlara hatırlatma, diğerlerine tekrar yeniden gösterme. Bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki eksiklerimiz var. Daha geliştirmemiz gereken şeyler var. Trezeguet ve Bakasetas şu an itibariyle bizimle birlikte. Umarım keyifli, Fair-Play'in kazanacağı bir müsabaka olur" ifadelerini kullandı. - TRABZON