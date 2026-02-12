Haberler

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maça hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanlar Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştiriliyor. Ukraynalı oyuncu Zubkov ise tedavisi nedeniyle antrenmanda yer almadı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması yapıldı. Rondo ile devam eden idman, taktiksel çalışmayla sona erdi.

Tedavisi devam eden Ukraynalı oyuncu Zubkov'un antrenmanda yer almadığı öğrenildi.

Karadeniz ekibi, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi

Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi

Herkes onları konuşuyor! İddiaların odağındaki gençten yanıt geldi
Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kendi maaşını açıkladı, halka destek verdi

Pezeşkiyan'dan olay sözler! Kendi maaşını açıkladı, halka destek verdi
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu

Yer: Brüksel! Yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi

Herkes onları konuşuyor! İddiaların odağındaki gençten yanıt geldi
Ünlü oyuncudan Kanbolat Görkem Arslan'a veda: Hediyemi vermeye zaman kalmadı

Veremediği hediyeyi açıkladı: Ünlü oyuncudan kahreden paylaşım
Mide bulandıran anlar! Çiğ köfte dükkanında sipariş ettiği dürüme sakal kılı koydu

Çiğ köftecide mide bulandıran anlar! Sakalından koparıp...