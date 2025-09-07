Trabzonspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde devam ediyor. Antrenmanlar Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, pas, 5'e 2 ve taktik çalışmaları yaptı.
Bordo-mavililer, bir günlük iznin ardından Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Spor