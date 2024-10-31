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Trabzonspor Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maç için antrenman çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanlar taktik çalışmaları da içeriyor.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 11'inci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında Pazar günü saat 19.00'da sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bordo-mavili ekip, maçın hazırlıklarına bu sabah saat 11.00'de yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından dar alanda oyun ve rondo çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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