Trabzonspor Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında Pazar günü saat 19.00'da sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bordo-mavili ekip, maçın hazırlıklarına bu sabah saat 11.00'de yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından dar alanda oyun ve rondo çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.