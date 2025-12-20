Basketbol Süper Ligi: Trabzonspor: 99 Fenerbahçe Beko: 73
Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe Beko'yu 99-73 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçın detaylarında Trabzonspor'un oyuncuları etkileyici performans sergiledi.
Salon: Hayri Gür
Hakemler: Yener Yılmaz, Özlem Yalman, Musa Kazım Çetin
Trabzonspor: Reed 36, Tinkle 5, Cem Ulusoy 4, Alican Güney, Berk Demir 5, Yeboah 13, Yoyce Hamm 9, Ege Arar 4, Tony Taylor 10, Silins, Dorukhan Engindeniz, Delgado 13
Başantrenör: Burak Selçuk Ernak
Fenerbahçe Beko: Bacot 2, Metecan Birsen 12, Baldwin 9, Melli 4, Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu 12, Tarık Biberovic 5, Hall 6, Zagars 11, Faruk Biberovic 3, Colson 4, Birch 5
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
1.Periyot: 25-29
Devre: 53-45
2.Periyot: 75-56 - TRABZON