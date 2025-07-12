Trabzonspor, Felipe Augusto'yu Transfer Etti

Trabzonspor, Felipe Augusto'yu Transfer Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Brezilyalı forvet Felipe Augusto'nun transferi için Cercle Brugge ile anlaşmaya vardı. 21 yaşındaki oyuncu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandı ve transfer bedeli olarak 5 milyon Euro ödenecek.

TRABZONSPOR, Brezilyalı forvet Felipe Augusto'nun transferi için Cercle Brugge ile anlaşma sağladı. 21 yaşındaki oyuncu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Trabzonspor, Brezilyalı forvet oyuncusu Felipe Augusto da Silva'nın transferi konusunda Belçika temsilcisi Cercle Brugge ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Bordo-mavili kulüp, transferle ilgili tüm detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Yapılan açıklamada, Felipe Augusto'nun kesin transferi konusunda Cercle Brugge kulübüyle anlaşmaya varıldığı ve sözleşme fesih bedeli olarak 5 milyon Euro ödeneceği belirtildi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş'nin KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Felipe Augusto da Silva'nın Kulübümüze kesin transferi konusunda, Cercle Brugge Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Cercle Brugge Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 5.000.000.-EUR, 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Profesyonel futbolcu Felipe Augusto da Silva'nın Kulübümüze kesin transferi konusunda, Cercle Brugge Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Profesyonel futbolcu Felipe Augusto da Silva ile 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; opsiyon sezonu da dahil olmak üzere her bir sezon için 1.000.000.-EUR garanti ücret ödemesi yapılacaktır. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Erdoğan'ın 'Birlikte yürüyeceğiz' sözlerine DEM Parti'den ilk yanıt! Buldan açıklık getirdi

Erdoğan'ın "Birlikte yürüyeceğiz" sözlerine DEM Parti'den ilk yanıt
Erdoğan'ın tarihi konuşması dünya basınında: Acı bir dönemin sonu

Erdoğan'ın tarihi sözleri dünya basınında böyle yankılandı
Trump'tan AB ve Meksika'ya yüzde 30 tarife kararı

Trump'tan yeni tarife kararı! Tehdit etmekten de geri durmadı
Erdoğan'dan sürece ilişkin net mesaj: AK Parti, MHP ve DEM olarak bu yolu beraber yürümeye karar verdik

Erdoğan sürecin rotasını çizdi: Bu yolu 3 parti beraber yürüyeceğiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mars'ta eski nehir izleri keşfedildi

Mars'ta çığır açacak keşif! 16 bin kilometre uzunluğunda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.