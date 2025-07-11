Trabzonspor Felipe Augusto'yu İstanbul'a Getirdi

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Trabzonspor, Belçika'nın Cercle Brugge takımında forma giyen forvet oyuncusu Felipe Augusto ile prensip anlaşmasına vararak oyuncuyu İstanbul'a getirdi. Sağlık kontrollerinin ardından Augusto'nun Trabzon'a gitmesi planlanıyor.

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Felipe Augusto'yu İstanbul'a getirdi.

Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Belçika'nın Cercle Brugge takımının forvet oyuncusu Felipe Augusto'yu İstanbul'a getirdi. Oyuncunun burada yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Trabzon'a gelmesi bekleniyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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