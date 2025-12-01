Haberler

Trabzonspor, Fatih Tekke Yönetiminde Zirve Yarışını Sürdürüyor

Trabzonspor, Fatih Tekke Yönetiminde Zirve Yarışını Sürdürüyor
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde 14 haftada yalnızca 1 mağlubiyet alarak 9 galibiyet ve 4 beraberlik ile ligdeki zirve takibini sürdürüyor. Hem hücumda hem de savunmada gösterdiği performansla dikkati çeken bordo-mavililer, son iki haftayı geriden gelerek kazanmayı başardı.

Trabzonspor, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde sergilediği performans ile zirve yarışını sürdürüyor. Ligde geride kalan 14 haftada tek mağlubiyet yaşayan bordo-mavililer, hücumda üretken, savunmada ise dirençli bir görüntü ortaya koyuyor.

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, geride kalan 14 haftada 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak zirve takibini sürdürüyor. Rakip filelere 25 gol gönderen Karadeniz ekibi, kalesinde 12 gol gördü. Bordo-mavililer, düşük skorlu karşılaşmalarda hanesine altın değerinde puanlar yazdırırken, birçok maçta kalesini gole kapattı.

İçeride ve dışarıda yenilmesi zor bir takım kimliği kazandı

Fatih Tekke, yönetimindeki bordo-mavililer, 14 haftalık performansıyla ligde yenilmesi zor bir takım kimliği kazandı. Disiplinli savunma anlayışını koruyan Karadeniz ekibi, özellikle iç sahada oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilmezlik serisini sürdürdü. İç sahada 18 puan toplayarak zirvede yer aldı.

Karadeniz ekibi dış sahada ise tek yenilgisini Fenerbahçe'ye karşı aldı. Deplasmanda 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi sonucunda 13 puan toplayarak dış sahada güven veren bir performans sergiledi.

Son iki haftayı ise geriden gelip kazandı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de ise son iki haftayı geriden gelip kazandı. Bordo-mavililer, 13. haftada deplasmanda oynadığı RAMS Başakşehir maçında iki kez geri düşmesine rağmen karşılaşmadan 4-3 galip ayrılırken, 14. haftada evinde oynadığı Konyaspor maçını ise 1-0 mağlup duruma düşmesine rağmen 3-1 kazanmayı bildi.

Trabzonspor'un 14 haftalık performansı ve aldığı sonuçlar:

Trabzonspor - Kocaelispor: 1-0

Kasımpaşa - Trabzonspor: 0-1

Trabzonspor - Antalyaspor: 1-0

Trabzonspor - Samsunspor: 1-1

Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-0

Trabzonspor - Gaziantep FK: 1-1

Karagümrük - Trabzonspor: 3-4

Trabzonspor - Kayserispor: 4-0

Çaykur Rizespor - Trabzonspor: 1-2

Trabzonspor - Eyüpspor: 2-0

Galatasaray - Trabzonspor: 0-0

Trabzonspor - Alanyaspor: 1-1

Başakşehir - Trabzonspor: 3-4

Trabzonspor - Konyaspor: 3-1 - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
