Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ten Rayyan Baniya'yı renklerine bağladı

Trabzonspor, Fatih Karagümrük forması giyen stoper Rayyan Baniya'yı 4+1 yıllığına renklerine bağladı. Bordo-mavililer yaptığı KAP bildirimde transferin 2 milyon 50 bin euro karşılığında gerçekleştiğini duyurdu.