Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Güncelleme:
Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapıldı.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynayacağı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktiksel çalışma ile sona erdi.

Bordo mavililer, hazırlıklarına yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek.

