Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular yenilenme ve oyun çalışmaları yaptı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 27 Şubat Cuma günü sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda, Gaziantep FK maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular, pas, rondo ve dar alanda oyun çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum
