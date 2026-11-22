Trabzonspor, Eyüpspor'u Ozan Tufan'ın golüyle 1-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Eyüpspor'u 1-0 yendi. Ozan Tufan'ın 5. dakikada attığı golle Trabzonspor, Papara Park'ta oynanan karşılaşmadan galip ayrıldı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Gürcan Hasova, Bilal Gölen, Murat Temel
Trabzonspor : Onana, Pina, Savic, Cenk Özkacar, Mustafa Eskihellaç (Dk. 61 Cabral), Fabinho, Ozan Tufan (Dk. 83 Melih Kabasakal), Muçi, Salah, Saviolo, Onuachu
Eyüpspor : Emre Bilgin, Costa, Yiğit Demir (Dk. 74 Berhan Kutlay Şatlı), Jules, Anıl Yaşar, Mete Kaan Demir, Hamza Akman (Dk. 74 Halil İbrahim Balta), Taşkın İlter (Dk. 84 Musa Eren Karakaş), Raux Yao, Sadia (Dk. 88 Michalak), Abdullahi (Dk. 74 Yusuf Barası)
Gol: Dk. 5 Ozan Tufan ( Trabzonspor )
Sarı kartlar: Dk. 59 Abdullahi, Dk. 89 Yusuf Barası ( Eyüpspor )
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Eyüpspor'u 1-0 yendi.
56. dakikada Abdullahi'nin sağdan ceza sahasına ortaladığı topu savunma uzaklaştıramadı. Oluşan karambolde Sadia'nın altıpas içinde??????? dokunduğu meşin yuvarlağı Onana kornere çeldi.
66. dakikada Salah'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Saviolo'nun şutunda, kaleci yakın mesafeden topu kornere çeldi.
67. dakikada Cabral'ın uzaktan şutunda, top az farkla üstten auta çıktı.
Trabzonspor karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.