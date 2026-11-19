Trabzonspor, Eyüpspor maçı hazırlığında rondo ve çift kale yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor, Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında Eyüpspor'la oynayacağı maçın hazırlığını saat 16.00'daki antrenmanla sürdürdü. Thomas Reis yönetimindeki çalışmada futbolcular rondo ve çift kale maç yaptı; bordo-mavililer yarın saat 15.00'te yeniden antrenmana çıkacak.
TRABZONSPOR, Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavililer, Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun 12'nci haftasında sahasında karşılaşacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını bugün saat 16.00'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından rondo ve çift kale maç çalışması yaptı.
Trabzonspor, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.