Trabzonspor evinde başka, deplasmanda başka

SÜPER Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon dış sahada oynadığı 3'üncü maçında da galibiyetle tanışamadı. Bordo-mavililer, deplasmanda oynadığı 3 karşılaşmada 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, sahasında çıktığı 2 maçı da kazandı.

Süper Lig'in 2026-27 sezonuna deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak başlayan Trabzonspor, ikinci haftada sahasında İstanbul Başakşehir FK'yı 2-1 mağlup etti. Üçüncü haftada deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup olan bordo-mavililer, sahasında Gençlerbirliği'ni 5-0 yenerek yeniden çıkışa geçti. Ligin 5'inci haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Trabzonspor, sahadan 1-0 mağlup ayrılarak 7 puanda kaldı.

DEPLASMANDA 3 MAÇTA 1 PUAN

Trabzonspor, bu sezon sahasında oynadığı 2 karşılaşmayı da kazanırken, deplasmanda aynı başarıyı gösteremedi. Kasımpaşa deplasmanından 1 puanla dönen bordo-mavililer, Amed Sportif Faaliyetler ve Konyaspor karşılaşmalarını kaybetti. Trabzonspor böylece dış sahada oynadığı 3 maçta 1 puan toplarken, henüz deplasman galibiyeti elde edemedi.

ONUACHU 90 DAKİKAYI ŞUT ÇEKEMEDEN TAMAMLADI

Trabzonspor'un Nijeryalı forveti Paul Onuachu, Konyaspor karşısında 90 dakika sahada kalmasına rağmen şut çekemedi. Onuachu, böylece Süper Lig kariyerinde 90 dakika forma giydiği bir karşılaşmayı şut çekemeden tamamladığı üçüncü maçını oynadı. Nijeryalı futbolcu daha önce Eylül 2025'te Fenerbahçe ve Kasım 2025'te Galatasaray karşılaşmalarında 90 dakika sahada kalmasına rağmen şut üretememişti.

MAĞLUBİYETTE EN YÜKSEK TOPA SAHİP OLMA ORANI

Trabzonspor, Konyaspor karşısında yüzde 71,4 topla oynarken, bu oran bordo-mavililer adına dikkat çekici bir istatistiği de beraberinde getirdi. Trabzonspor, Opta'nın detaylı Süper Lig verisine sahip olduğu 2014-15 sezonundan bu yana mağlup olduğu karşılaşmalardaki en yüksek topa sahip olma yüzdesine Konyaspor deplasmanında ulaştı. Bordo-mavililer 575 pasın 524'ünde isabet sağlayarak yüzde 91,1 pas isabet oranına ulaşırken, Konyaspor 229 pasın 163'ünde isabet buldu ve yüzde 71,2 pas isabetiyle oynadı.

15 ŞUTUN SADECE 4'Ü KALEYİ BULDU

Trabzonspor, topa sahip olma üstünlüğünü hücum etkinliğine yansıtmakta zorlandı. Bordo-mavililer karşılaşmada 15 şut çekerken, bunların yalnızca 4'ünde kaleyi buldu. Trabzonspor'un 8 şutu dışarı giderken, 3 şutu Konyaspor savunması tarafından engellendi. Konyaspor ise 11 şutunun 5'inde kaleyi buldu. İki takımın da birer şutu direkten döndü.

KONYASPOR DAHA YÜKSEK GOL BEKLENTİSİ ÜRETTİ

Trabzonspor, rakip ceza sahasında 23 kez topla buluşmasına rağmen karşılaşmayı 0,83 beklenen gol değeriyle tamamladı. Konyaspor ise rakip ceza sahasında 16 kez topla buluşmasına karşın 1,01 beklenen gol değeri üretti. Bordo-mavililer karşılaşmada 7, ev sahibi ekip ise 3 korner kullandı.

27 ORTADA 5 İSABET

Trabzonspor, Konyaspor karşısında 27 orta yaparken bunların yalnızca 5'inde isabet sağladı. Konyaspor ise 11 ortanın 5'inde isabet buldu. Bordo-mavililerde Aral Şimşir 6 ortanın 3'ünde isabet sağlayarak bu alanda takımının en etkili oyuncusu olurken, Mohamed Salah 6 ortada 1, Ernest Muçi ise 5 ortada 1 isabet sağladı.

SAVIC PASLARIYLA ÖNE ÇIKTI

Trabzonspor'da Stefan Savic, 112 pas denemesinin 105'inde isabet sağlayarak karşılaşmanın en fazla başarılı pas yapan oyuncusu oldu. Bordo-mavililerde Nwaiwu 69 pasın 64'ünde, Mustafa Eskihellaç 66 pasın 63'ünde, Fabinho ise 53 pasın 48'inde isabet sağladı.

ARAL ŞİMŞİR ORTALARDA ÖNE ÇIKTI

Trabzonspor'da Aral Şimşir, yaptığı 6 ortanın 3'ünde isabet sağlayarak karşılaşmanın bu alandaki en başarılı bordo-mavili oyuncusu oldu. Aral ayrıca 2 şut pası üretirken, üçüncü bölgedeki paslarında yüzde 93 isabet oranı yakaladı. Wagner Pina ile Mohamed Salah da 2'şer şut pası verdi.

FABINHO 3 TOP KAPTI

Bordo-mavililerde Fabinho, 5 top kapma girişiminin 3'ünde başarılı olarak takımının bu alandaki en etkili oyuncusu oldu. Nwaiwu ise 2 top kapma girişiminin ikisinde başarılı olurken, 6 sahipsiz top kazanarak Mustafa Eskihellaç ile birlikte Trabzonspor'un bu alandaki lideri oldu.

SAVIC HAVA TOPLARINDA ÖNE ÇIKTI

Trabzonspor'da Stefan Savic, girdiği 9 hava topu mücadelesinin 6'sını kazanarak bordo-mavililerin bu alandaki en başarılı oyuncusu oldu. Mustafa Eskihellaç ise 6 hava topu mücadelesinin 2'sini kazandı. Konyaspor'da Jackson Muleka 11 hava topu mücadelesinin 7'sinde başarılı olarak karşılaşmanın bu alandaki lideri oldu.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler Trabzonspor'un Konyaspor deplasmanında aldığı 1-0'lık mağlubiyeti manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Yerel basında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Sonnokta: Trabzonspor'a soğuk duş

Günebakış: Trabzon duvara çarptı

Taka: Yine hüzün çöktü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı