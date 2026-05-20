Trabzonspor, Ernest Muçi'nin bonservisini aldı

TRABZONSPOR, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Muçi'nin bonservisini aldı. Bordo-mavili kulüp, oyuncunun sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunun kullanıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor, yeni sezon kadro planlamasında önemli yer verdiği Ernest Muçi'nin takımda kalması yönünde karar aldı. Bordo-mavili kulübün KAP'a yaptığı açıklamada, satın alma opsiyonunun resmen kullanıldığı duyuruldu. KAP açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Ernest Muçi'nin kesin transferi konusunda, kiralama sözleşmesinde yer alan Kulübümüze ait opsiyon hakkı kullanılmıştır. Buna göre; Beşiktaş A.Ş.'ye sözleşme fesih bedeli olarak 8 (Sekiz) taksit halinde 8.500.000.-EUR+KDV tutarında ödeme yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

SEZON BAŞINDA KİRALIK GELMİŞTİ

Trabzonspor, Arnavut futbolcuyu sezon başında Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Yapılan anlaşmada bordo-mavili kulübün 1 milyon Euro kiralama bedeli ödediği, satın alma opsiyonunun ise 8.5 milyon Euro + KDV olduğu açıklanmıştı.

HÜCUM HATTININ EN ETKİLİ İSİMLERİNDEN OLDU

24 yaşındaki futbolcu, sezon boyunca ortaya koyduğu performansla teknik heyetin vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Hem kanatta hem de 10 numara pozisyonunda görev yapan Muçi, özellikle bire birdeki etkinliği, uzaktan şutları ve skor katkısıyla dikkat çekti. Kritik maçlarda attığı goller ve yaptığı asistlerle öne çıkan Muçi, bordo-mavili taraftarların da kısa sürede en çok benimsediği isimlerden biri oldu. Sezon boyunca Süper Lig ve kupa maçlarında hücum hattına önemli katkı veren Muçi, ligde çift haneli gol sayısına ulaştı. Muçi Süper Lig'de 11, Türkiye Kupası'nda 4 gol olmak üzere toplamda 15 gol kaydederken, 7 asist üretti.

BAŞKAN DOĞAN: MUÇİ DE BİZİMLE KALMAK İSTİYORDU

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da bir televizyon kanalında katıldığı programda transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Ernest Muçi transferiyle alakalı Beşiktaş'la anlaştık, bugün itibariyle opsiyon hakkını kullandık. Muçi de çok bizimle kalmak istiyordu, hocasıyla çok iyi çalışıyordu. Biz de kendisinden çok memnunduk, çok da faydalı oldu. Trabzonspor için de bonservis rekoru oldu. Satışta da bize nasip olmuştu, alışta da bize nasip oldu. Burayı geçebiliriz de öyle gözüküyor. Daha yüksek bedelli transferler de gelecekmiş gibi duruyor. Muçi, geldiği günden beri bize çok ciddi verim verdi. Bir kere insan kalitesi olarak çok beyefendi bir çocuk, takım içindeki arkadaşlarıyla iyi anlaşıyor. Şehri seviyor, ailesi de seviyor. Bizim için çok önemli" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı