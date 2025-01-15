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Trabzonspor, Enis Bardhi ile Sözleşmeyi Sonlandırdı

Trabzonspor, Enis Bardhi ile Sözleşmeyi Sonlandırdı
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Trabzonspor, 2022-2023 sezonunda takıma katılan Enis Bardhi ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Bardhi'ye teşekkür plaketi verildi.

Trabzonspor, 2022-2023 sezonunda takıma katılan Enis Bardhi ile karşılıklı olarak sonlandırılan sözleşmenin ardından oyuncuya teşekkür plaketi verildi.

Trabzonspor, Enis Bardhi'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından bordo-mavili yönetim Bardhi'ye plaket takdim etti. Kuzey Makedonyalı futbolcuya plaketi Genel Sekreter Sami Karaman takdim etti. Genel Sekreter Karaman plaket takdiminin ardından, Enis Bardhi'ye takıma verdiği emeklerden ötürü teşekkürlerini iletti.

Bardhi de Trabzon'da bulunduğu süre boyuncu kendisini evinde gibi hissettiğini söyleyerek teşekkürlerini sundu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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