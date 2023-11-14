Trabzonspor, Elif Ataol ve Ferda İpek Çevik'i kadrosuna kattı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, Ataşehir Belediyespor'da forma giyen Elif Ataol ve Ferda İpek Çevik'i kadrosuna dahil etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, Ataşehir Belediyespor'da forma giyen Elif Ataol ve Ferda İpek Çevik'i kadrosuna kattı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 33 yaşındaki sol açık Elif Ataol ve 22 yaşındaki sol bek Ferda İpek Çevik'in kadroya dahil edildiği belirtildi.

Elif Ataol'un futbolculuk kariyeri boyunca Gazi Üniversitesispor, Yalıspor, Marmara Üniversitesi Spor, Çamlıcaspor, Trabzon İdmanocağı, Kireçburnu, Ataşehir Belediyespor, Fatih Vatan Spor ve VavaCars Fatih Karagümrük kulüplerinde forma giydiği aktarılan açıklamada, "Ferda İpek Çevik ise futbolculuk kariyeri boyunca Ataşehir Belediyespor, Dudullu, VavaCars Fatih Karagümrük ve Beşiktaş kulüplerinde forma giymiştir. Her iki oyuncumuza da bordo-mavili forma altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.