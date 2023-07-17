Trabzonspor, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti

Trabzonspor, 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Dorukhan Toköz ile yolları ayırdı. Milli futbolcu, geçen sezonun büyük kısmını sakatlığı yüzünden oynayamamıştı.

Geçen sezon sadece 9 maçta forma giyen Dorukhan Toköz, bordo-mavililerle sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

SÖZLEŞMESİ 2024'E KADAR DEVAM EDİYORDU

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dorukhan Toköz ile Kulübümüz arasındaki 29.07.2021 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

AYRILMAK İSTEDİĞİNİ YÖNETİME İLETMİŞTİ

Toköz, Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica'nın kendisi için fiziksel olarak yetersiz raporu sunmasının ardından, takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletmişti.