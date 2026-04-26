Trabzonspor deplasmanda, Konyaspor evinde kaybetmiyor

Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak olan zorlu karşılaşmada iki takımın verileri dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, ligin ikinci yarısında deplasmanda oynadığı maçlarda mağlup olmazken, ev sahibi Konyaspor ise sahasında oynadığı son 9 maçta yenilmedi.

Trabzonspor deplasman sıralamasında ikinci sırada

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda iç sahaya göre daha çok puan topladı. Bordo-mavililer, evinde 32 puan toplarken dış sahada ise 33 puanı hanesine yazdırdı. Karadeniz ekibi, deplasmanda oynadığı 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Attığı 29 gole karşılık kalesinde 18 gol gördü. Fatih Tekke'nin öğrencileri 33 puanla dış sahada en fazla puan toplayan 2. takım konumunda yer alıyor.

Dış sahada ikinci yarı yenilmedi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısında deplasmanda oynadığı maçları kaybetmedi. Bordo-mavililer, dış sahada son yenilgisini 22 Aralık 2025'de Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada 4-3'lik sonuçla almıştı. Karadeniz ekibi söz konusu maçın ardından deplasmanda oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Trabzonspor, bu süreçte Kocaeli, Samsun, Gaziantep, Kayseri ve Eyüpspor maçlarından 3 puanla döndü. Antalyaspor ve Alanyaspor deplasmanlarında ise beraberlik elde etti.

Konyaspor evinde duvar ördü

Konyaspor, sezon içinde yaşadığı dalgalı performansa rağmen iç sahada ortaya koyduğu dirençli görüntüyle dikkat çekiyor. Özellikle teknik direktör değişiminin ardından yakaladığı çıkış, yeşil-beyazlı ekibi sahasında daha zorlu bir rakibe dönüştürdü. Kasım ayından bu yana evinde kolay puan kaybetmeyen Konyaspor, iç sahada oynadığı son 9 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Son yenilgisini 2 Kasım 2025 tarihinde Samsunspor karşısında 3-1'lik skorla alan Konya temsilcisi, bu maçın ardından sahasında 3 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.

Konyaspor, bu sezon taraftarı önünde çıktığı 15 karşılaşmada 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Yeşil-beyazlılar, rakip fileleri 19 kez havalandırırken kalesinde 15 gol gördü ve toplam 21 puan topladı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı