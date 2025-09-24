Haberler

Trabzonspor Deplasman Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenmanda ısınma, pas çalışması ve taktik çalışmaları yapıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 27 Eylül Cumartesi günü Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, ilk bölümde ısınma çalışması gerçekleştirdi.

Pas çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor
