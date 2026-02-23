Trabzonspor, Fatih Tekke ile deplasmanda daha çok puan topladı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1 yenen Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde deplasman başarısıyla dikkati çekti.

Ligde 23 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 48 puan toplayan Karadeniz ekibi, dış sahada evinde oynadığı maçlardan daha çok puan topladı.

İç sahada 11 karşılaşmaya çıkan bordo-mavili takım, bu maçlarda 6 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 22 puan elde ederken rakip sahalarda ise 12 müsabakada 8 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ile hanesine 26 puan yazdırdı.

Trabzonspor, Papara Park'ta 2 puan ortalaması ile maçlarını oynarken deplasman maçlarında ise maç başına 2,16 gibi yüksek bir oran elde etti.

Geçen sezonu geride bıraktı

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda geçen sezondan daha fazla puan topladı.

Geçen sezon deplasmandaki 18 müsabakada 3 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet ile 16 puan elde eden bordo-mavililer, bu sezon 23. hafta sonunda dış sahada 8 puan daha fazla toplayarak 26 puana ulaştı.

Tekke dönemindeki deplasman maçları

Trabzonspor, Fatih Tekke idaresinde iki sezonda deplasmanda 18 karşılaşmaya çıkarken sadece 3 maçta mağlup oldu. Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda Fenerbahçe'ye geçen sezon 4-1, bu sezon 1-0 mağlup oldu. Karadeniz ekibi, diğer yenilgisini de bu sezon Gençlerbirliği'ne 4-3'lük skorla yaşadı.

Bordo-mavililer, Tekke ile dış saha maçlarında 11 galibiyet, 4 de beraberlik elde etti.

Deplasman fobisini tersine çevirdi

Trabzonspor, geçen sezon ligin 27. haftasındaki Atakaş Hatayspor maçının ardından göreve gelen Fatih Tekke ile deplasman fobisine son verdi.

Geçen sezon ilk 12 deplasman maçında 5 beraberlik, 7 mağlubiyet ile galip gelemeyen Karadeniz ekibi, Fatih Tekke ile ilk dış saha maçında RAMS Başakşehir'i 3-0 yenerken 300 günlük deplasman galibiyeti hasretini noktaladı.

Bordo-mavili takım, geçen sezon ilk dış saha galibiyetini 13. maçında genç teknik adam ile elde ederek deplasmanda kazanamama fobisini de sonlandırdı.