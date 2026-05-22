Haberler

Trabzonspor, Nwakaeme ve Edin Visca'ya veda etti

Trabzonspor, Nwakaeme ve Edin Visca'ya veda etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Edin Visca ve Anthony Nwakaeme'ye, Konyaspor maçı öncesinde teşekkür plaketi verdi. Duygusal anlar yaşandı.

Trabzonspor'un 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de şampiyon olan kadrosunda yer alan Anthony Nwakaeme ile Edin Visca'ya, Konyaspor maçı öncesinde teşekkür plaketi verildi.

Trabzonspor, sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan Edin Visca ile Anthony Nwakaeme'ye, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile oynanan karşılaşma öncesinde teşekkür plaketi takdim etti. Maç öncesi saha kenarında gerçekleşen törende; Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya tarafından futbolculara plaketleri takdim edildi.

Plaket töreninin ardından tribünleri selamlayan Visca ve Nwakaeme, taraftarların tezahüratlarına karşılık verdi. Duygusal anlar yaşanırken, bordo-mavili taraftarlar iki futbolcuya sevgi gösterilerinde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz

Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel'i bekliyor

"Manisa Milletvekili Özgür Özel dışında kimse gelmesin"
Bernardo Silva gelecekte transfer olmak istediği takımı açıkladı

Transfer olmak istediği takımı açık açık söyledi

Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı

Polis memuru, baskına gittiği evdeki kadına tecavüze kalkıştı

Karşıyaka Stadı için beklenen karar meclisten geçti

Beklenen karar meclisten geçti! O şehrimize yeni stat geliyor

Almus Baraj Gölü'nün tamamen dolması nedeniyle bazı bölgeler su altında kaldı

Baraj doldu, ilçe sular altında kaldı! Ne varsa yuttu
Norveç'in 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunu Norveç Kralı V. Harald açıkladı

Milyonların beklediği haberi ülkenin kralı duyurdu
Şanlıurfa'da dilencinin üzerinden 117 bin TL çıktı

Paraları saya saya bitiremediler